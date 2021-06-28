Назван самый пострадавший от стихии район Башкирии

Фото: «Благоварские Вести»

Сегодня, 28 июня, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии руководитель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал о последствиях стихии, обрушившейся на республику на прошлой неделе. Напомним, накануне в регионе наблюдался ураганный ветер до 25 метров в секунду – из-за порывов в некоторых районах Башкирии срывало крыши с домов, а сломанные деревья падали на автомобили.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, из-за шквалистого усиления ветра 23 и 25 июня получили повреждения здания детских садов, школ, ФАПов и сельских домов культуры. Всего было повреждено 32 жилых дома в 11 районах республики.

- Погибших и травмированных – нет. Наиболее пострадавшим является Благоварский район. Сила ветра на его территории превышала 25 метров в секунду, в связи с чем в районе введен режим чрезвычайной ситуации, - отметил Фарит Гумеров.

По данным властей республики сумма ущерба от ураганного ветра в Благоварском районе составила порядка 3,7 млн рублей.