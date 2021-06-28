Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2021 10:43

Всемирная Фольклориада в Башкирии состоится – Хабиров

Глава Башкирии исключил возможность завоза коронавируса со стороны гостей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
По словам главы республики, главную угрозу при проведении мероприятия будут представлять большие скопления людей

По словам главы республики, главную угрозу при проведении мероприятия будут представлять большие скопления людей

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Всемирная Фольклориада в республике состоится. Провести мероприятие международного масштаба позволяют текущая эпидситуация и «беспрецедентные» меры по вакцинации и тестированию гостей, что исключит, по словам руководителя региона, саму возможность завоза коронавируса.

– Мы два года ждали эту Фольклориаду. Она одобрена решением всемирной организацией, распоряжением президента нашей страны. Мы принимаем решение – по крайней мере на данный момент, – что Фольклориада будет проходить. И мы должны людям объяснить, что по сути завезти коронавирусную инфекцию при тех беспрецедентных случаях вакцинации, анализов невозможно, – сказал Хабиров 28 июня во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Глава Башкирии добавил, что эпидемиологическую угрозу при проведении Фольклориады будут представлять не гости, а «большие скопления людей».

Напомним, Всемирную Фольклориаду планируют провести в Башкирии с 3 по 10 июля. В республику приедут более 1,1 тысячи артистов из 39 стран мира. Они будут выступать как в столице региона Уфе, так и в других муниципалитетах.