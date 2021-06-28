Всемирная Фольклориада в Башкирии состоится – Хабиров

По словам главы республики, главную угрозу при проведении мероприятия будут представлять большие скопления людей

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Всемирная Фольклориада в республике состоится. Провести мероприятие международного масштаба позволяют текущая эпидситуация и «беспрецедентные» меры по вакцинации и тестированию гостей, что исключит, по словам руководителя региона, саму возможность завоза коронавируса.

– Мы два года ждали эту Фольклориаду. Она одобрена решением всемирной организацией, распоряжением президента нашей страны. Мы принимаем решение – по крайней мере на данный момент, – что Фольклориада будет проходить. И мы должны людям объяснить, что по сути завезти коронавирусную инфекцию при тех беспрецедентных случаях вакцинации, анализов невозможно, – сказал Хабиров 28 июня во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Глава Башкирии добавил, что эпидемиологическую угрозу при проведении Фольклориады будут представлять не гости, а «большие скопления людей».

Напомним, Всемирную Фольклориаду планируют провести в Башкирии с 3 по 10 июля. В республику приедут более 1,1 тысячи артистов из 39 стран мира. Они будут выступать как в столице региона Уфе, так и в других муниципалитетах.