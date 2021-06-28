«По заболеваемости в России на 82 месте»: за сутки число больных коронавирусом в Башкирии выросло на 133

Все госпитализированные, как сообщает Минздрав, не были привиты от ковида

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Минздрава Максим Забелин озвучил оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, за сутки число инфицированных увеличилось на 133 человек и достигло 41053 жителей республики. Таким образом прирост заболевших составил 16 процентов. Максим Забелин отметил, что Башкирия по темпу заболеваемости находится на 82 месте в Башкирии. Большинство заболевших – 1683 человека – находятся на амбулаторном лечении, еще 223 – в стационарах. Состояние 25 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в палаты интенсивной терапии. При этом в Минздраве отметили, что все, кто госпитализирован, не были привиты от ковида.

За сутки число скончавшихся от последствий вируса составило 7 человек, всего скончались уже 585 жителей республики. Выздоровело 34 пациента, всего – 38558 человек.

- В настоящее время в республике развернуто 1980 коек инфекционного профиля, свободно из них 22 процента, - отметил Забелин.

Что касается вакцинации от ковида, то она в Башкирии идет полным ходом. Всего в регион доставлено 600 тысяч доз вакцины, полностью привились уже 367821 человек.

- Темп вакцинации вырос за неделю в 10 раз. Сейчас в республике работают 200 пунктов вакцинации, включая мобильные пункты. За неделю мы вышли на 6 место в России по вакцинации и на 2 по доставляемости вакцины в регионы, - отметил Максим Забелин.