«Да, мы принимали не популярные меры»: Радий Хабиров высказался о вакцинации жителей Башкирии от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 28 июня, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров поблагодарил жителей региона за активное прохождение вакцинации от коронавируса. Всего на сегодняшний день по данным властей в Башкирии получили прививки 514 тысяч человек.

- Я хотел наших жителей поблагодарить. Да, мы принимали непопулярные меры, я уже говорил об этих мерах. И было много негатива в этот момент. Но, тем не менее, 514 тысяч человек – они услышали и пошли вакцинироваться. Поэтому нашим жителям большое спасибо. Насколько мне коллеги докладывают, темпы вакцинации не падают, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, ранее власти Башкирии ввели ограничения на посещение общественных мест для тех, у кого нет сертификата о прививках от COVID-19 или медицинского отвода от прививки, либо отрицательного теста на коронавирус. С полным списком ограничений можно ознакомиться здесь.