Хабиров высказался об обязательной вакцинации от COVID-19 в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что вводить в республике обязательную вакцинацию против COVID-19 «нет необходимости», поскольку обстановка с инфекцией в регионе остается относительно стабильной. Об этом он сообщил 28 июня во время оперативного совещания в местном правительстве.

– Ситуация с распространением [коронавируса] дает нам возможность более-менее комфортно проходить этот период. У нас нет необходимости пока вводить обязательную вакцинацию. У нас нет необходимости вводить ограничительные меры в отношении деятельности предприятий. Наша главная задача, чтобы наша медицина справилась с возрастающим потоком [зараженных]. Он, конечно, есть и он, конечно, будет. Нам надо себя подстраховывать, - отметил Хабиров.

Он поручил министру здравоохранения республики Максиму Забелину привести в готовность дополнительный коечный фонд, медикаменты и аппараты ИВЛ на случай обострения ситуации с коронавирусом.