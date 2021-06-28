Готовьте денежки! С 1 июля 2021 года в Башкирии вырастут тарифы ЖКХ - объясняем насколько

С 1 июля 2021 года в Башкирии ожидается повышение тарифов на коммуналку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год с 1 июля по всей стране проходит плановое изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Власти Башкирии настаивают именно на таком обозначении – «плановое изменение». Однако, как не трудно догадаться, с 1 июля 2021 года плата за коммуналку подорожает. В региональном госкомитете по тарифам отметили, что в первом полугодии этого года тарифы на услуги ЖКХ остались такими же, что в декабре 2020-го.

Повышение платы за коммуналку регулируется федеральным законодательством, а власти Башкирии могут лишь повысить тарифы не более чем на определенный процент.

С 1 июля 2021 года в Башкирии повысится плата за электричество на 5%, за газ – на 3%, остальные тарифы вырастут в среднем на 3%. Это значит, что водоснабжение и водоотведение будет стоить в среднем на три процента дороже. По данным госкомитета Башкирии по тарифам, общая сумма в квитанциях по коммуналке вырастет не более чем на 5,8%.