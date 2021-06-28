На сайте мэрии Уфы появилась реклама секс-услуг

фото: скриншот сайта мэрии

Официальный сайт уфимской мэрии утром 28 июня вновь подвергся хакерской атаке. Злоумышленники разместили в разделе с телефонами экстренных служб и горячих линий рекламу секс-услуг.

В текстовом объявлении говорилось следующее:

«Пришел срок исполнить собственноручную эротическую жизнь все еще прекраснее и глубже. Получайте секс-услуги прекрасных [проституток] тут – [ссылка]. Их телефоны и персональные данные доступны к ознакомлению на веб-сайте. Ежели вы относитесь к числу пацанов, желающих насладиться […] с реальными проститутками, перейдите на интим сайт. Милые проститутки со всего района готовы удовлетворить вас. Порадуйте себя».

Через несколько минут после публикации объявления сайт мэрии отключился. Сейчас он уже работает. Техническая служба оперативно удалила непристойную рекламу.

Напомним, такие случаи с главным ресурсом городской администрации происходили и раньше. Так, 13 февраля 2020 года хакеры добавили к новостной заметке ссылку на заказ проституток. После этого мэрия пообещала усилить систему защиты своего сайта.