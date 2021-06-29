«Из-за этого к нам вызвали полицию»: легендарной группе «Фактор-2» в Уфе подарили странный подарок

Курьезных случаев в Уфе с фанатками у них здесь не происходило, а вот интересные подарки им дарили.

Недавно в Уфе выступила легендарная группа «Фактор-2». Музыканты исполнили популярные когда-то хиты в «Руки Вверх Баре». «КП-Уфа» удалось пообщаться с артистами.

Певцы признались, что Уфа для них приятный, уютный город. Курьезных случаев с фанатками у них здесь не происходило, а вот интересные подарки им дарили.

В начале 2000-х годов один из организаторов концерта подарил им раскладную полицейскую дубинку. Правда, музыканты даже не смогли довезти ее до дома – подарок изъяли, еще и полицию вызвали.

- Я положил ее в сумку, и когда мы приехали в уфимский аэропорт, одна из сотрудниц увидела на мониторе рентгена дубинку. Она молчала вызвала полицию (в то время милицию), нас задержали, отвели на допрос и потом, узнав все детали, нас отпустили, но дубинку изъяли. Очень жалко было дубинку, хорошая была, - говорит Илья Подстрелов.

Из-за инцидента группа опоздала на самолет.

- Но я не огорчился, потому что не люблю летать на самолетах, и предложил моему напарнику поехать домой на поезде. Он меня поддержал! Я заплатил за билеты из собственного кармана, и мы без дубинки поехали домой на поезде, - вспоминает Илья.