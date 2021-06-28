Завершены поиски 24-летнего таксиста из Башкирии, пропавшего после поездки в Казань

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Стала известна судьба 24-летнего Николая Миронова из башкирского города Октябрьского. Молодой человек числился пропавшим без вести с 23 июня. В этот день он на такси отвез клиентов до Казани, а затем перестал выходить на связь с родственниками. Как рассказала «КП-Уфа» супруга парня Екатерина, он нашелся, и с ним все в порядке.

– Он в час ночи [28 июня] мне написал, что с ним все хорошо. Потом он поехал к матери в Туймазы. Я тоже туда поехала. Встретилась там с ним – и он отвез меня обратно домой, – рассказала девушка.

Тем временем в Сургуте продолжаются поиски вахтовика из Башкирии Салавата Тимергалиева. Он должен был вместе с напарниками вернуться на родину, однако исчез перед посадкой на поезд.