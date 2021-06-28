Следком сообщил обстоятельства смерти 14-летнего подростка их Башкирии

Пресс-служба Следственного комитета начала расследование смерти 14-летнего подростка, который утонул 26 июня в Зианчуринском районе. По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.

Предварительно установлено, что погибший ребенок прыгал в воду вместе с другими подростками с обрыва в реку Ташла. В какой-то момент он не справился с течением и утонул. Тело обнаружили очевидцы случившегося.

В ведомстве совместно с полицией провели осмотр места происшествия, опросили всех очевидцев. В СК намерены установить причины и обстоятельства случившегося.