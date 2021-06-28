Талантливые студенты Башкирии могут получить стипендию от 50 до 100 тысяч рублей

Талантливые студенты ведущих вузов Башкирии могут рассчитывать на стипендию от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом стало известно на совещании правительства «Час науки» под руководством руководителя администрации главы Александра Сидякина.

Ректоры университетов в разговоре о борьбе за талантливых студентов напомнили, что учреждения предлагают им разные меры поддержки. В частности, в УГНТУ положены повышенные стипендии до 100 тысяч рублей, а в БашГУ – до 50 тысяч. В УГАТУ также действует специальная программа о субсидировании ипотеки для молодых семей.

– В первую очередь нам необходимо бороться за лучшие умы, чтобы в вузы Башкортостана максимально поступили наши талантливые ребята – стобалльники, призеры всероссийских образовательных олимпиад, — сказал Александр Сидякин.

На совещании также стало известно, что в этом году на бюджетные места поступят 13 162 студента. Все результаты ЕГЭ огласят 5 июля.