Самый роскошный выпускной в Башкирии прошел в Салавате

администрация Салавата

В Салавате прошел самый роскошный выпускной в Башкирии. По информации мэрии, по красным дорожкам прошли 477 выпускников. Местные жители активно обсуждают прошедшее мероприятие в социальных сетях, обеспокоившись, как это повлияло на эпидемиологическую обстановку в городе.

Грандиозный «Медовый балл» состоялся в городе 25 июня. В мэрии сообщили, что выпускники на центральную площадь приехали на лимузинах, а после был парад-шествие с участием хорошистов и отличников.

– Первыми шли 77 медалистов 2020 года выпуска, по решению организаторов их пригласили на заслуженный выпускной, — прокомментировали в мэрии. Администрация также завершила, что церемония прошла «в строгих эпидемиологических условиях», поэтому все сотрудники СМИ, артисты и организаторы были в масках и прошли тест на коронавирус.

На странице Радия Хабирова, который также рассказал об этом событии, было немало пожеланий, но нашлись и те, кто все же были возмущены. – А как же маски, дистанция, ковид-обстановка? В толпе всех проверили на наличие сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов?! — спросили комментаторы.