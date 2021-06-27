Суточные показатели заболевших коронавирусом в Башкирии снова выросли

Администрация главы Башкирии передала сегодня, 27 июня, последние данные по количеству заболевших в регионе. За последние сутки снова зафиксирован рост заболевших – 129 человек. Всего с начала пандемии носителями коронавируса признаны 40 920 человек.

Показатель заболеваемости, как следует из опубликованных данных, вырос по сравнению с прошедшими днями. К примеру, вчера за сутки было зарегистрировано 125 случаев, а 25 июня – 122 человека.

Выздоровели 38 524 человека, 57 - за последние сутки. Число умерших увеличилось на 4 и составляет 585 человек.