В МВД по Башкирии распространили ориентировку на розыск опасного преступника

Фото: МВД по Башкирии

В МВД по Башкирии сообщили, что в настоящий момент разыскивается неизвестный мужчина, который напал на 85-летнюю пожилую женщину из Уфы. Информация о нападении поступила в отдел полиции 13 апреля – преступник распылил баллончик с неизвестным веществом в лицо женщины, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В МВД по Башкирии возбудили уголовное дело по признакам разбоя, также удалось зафиксировать предполагаемого злоумышленника на камеры видеонаблюдения.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка до пояса, на спине которой расположена надпись (эмблема) белого цвета, капюшон черного цвета, светлый (серый) спортивный костюм, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вы узнали разыскиваемого, сообщите информацию о нем по следующим телефонам: 279-39-02, 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного), 8(347) 232-63-30, 237-63-04.