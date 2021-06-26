В Уфе мужчина распылил в лицо 85-летней старушке баллончик и ограбил ее

фото: МВД РБ

В Уфе неизвестный мужчина ограбил 85-летнюю старушку. Злоумышленник напал на пенсионерку в подъезде дома по улице Российской. Он распылил перед потерпевшей баллончик с неизвестным веществом, выхватил у нее сумку и сбежал.

Преступление произошло еще 13 апреля. С тех пор полиция так и не смогла разыскать фигуранта уголовного дела о разбое. МВД Башкирии обратилось к горожанам с просьбой помочь установить его личность.

Правоохранительное ведомство опубликовало фотографию грабителя с камеры видеонаблюдения. По данным полиции, подозреваемому на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, он худощавого телосложения. В день нападения преступник был одет в черную куртку до пояса с эмблемой на спине, светло-серый спортивный костюм и черные кроссовки с белой подошвой.

Горожан, узнавших мужчину, просят обратиться по телефону 02 или в дежурную часть МВД по РБ (279-39-02) или по Уфе (237-19-60).