В ХМАО перед отъездом в Башкирию без вести пропал вахтовик

Салават работал в Нижневартовске и пропал перед отъездом домой

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа в ночь с 20 на 21 июня без вести пропал вахтовик из Нефтекамска Салават Тимергалиев. Мужчина исчез буквально перед отъездом на родину.

40-летний Салават работал на промышленном предприятии Нижневартовска. 20 июня он вместе с четырьмя напарниками выехал на такси в Сургут, чтобы там сесть на поезд до башкирского города Янаула. Уже на железнодорожном вокзале Тимергалиев решил сходить в магазин, однако к прибытию состава он так и не вернулся.

Коллеги не смогли разыскать Салавата и уехали без него. Один из них забрал с собой его вещи, документы и билет. По приезде мужчины не сразу рассказали о пропаже товарища. Родители вахтовика забили тревогу только на четвертый день.

Вещи и документы мужчины остались у его напарника

Об исчезновении Тимергалиева рассказали его сестры: Ильмира, проживающая в Сургуте, и Дилара из Нефтекамска. Женщины обратились в полицию и к волонтерам. Правоохранительные органы уже допросили коллег Салавата. Активисты в ХМАО тем временем развернули поиски.

Приметы пропавшего: рост – 185-190 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темно-карие глаза.

Был одет в синюю куртку, спортивные штаны и черную бейсболку (приблизительно как на фото ниже).

Мужчина по середине - Салават. Такая же одежда была на нем перед пропажей

Всех, кто видел или знает о местонахождении Салавата Тимергалиева, просят обратиться в полицию или по одному из номеров: 89129050493 (Ильмира, Сургут) или 89872450998 (Дилара, Нефтекамск).