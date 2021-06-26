Две учительницы физики из уфимского лицея подготовили девятерых 100-балльников ЕГЭ

Лилия Адеева (слева) и Гюзель Уракова (справа)

Две учительницы физики из уфимского лицея №153 смогли подготовить девятерых школьников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

По словам чиновника, шестерых стобалльников ЕГЭ выпустила заслуженный учитель Башкирии Лилия Адеева и еще троих – отличник образования России и заслуженный учитель республики Гюзель Уракова.

– Хочу сказать, что ученики обоих педагогов на протяжении многих лет показывают отличные результаты, становясь победителями и призерами всех этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике, в вузовских олимпиадах, стабильно показывают высокие баллы на ЕГЭ, успешно сдают экзамены и поступают в лучшие вузы нашей страны, – отметил Нудавлятов.

По последним данным, в Башкирии в текущей кампании ЕГЭ насчитывается 87 стобалльных работ, из них по физике – 32.