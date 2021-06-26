Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на 27 июня

В середине дня столбики термометров покажут 33 градуса жары

В воскресенье, 27 июня, в Башкирии сохранится жаркая и душная погода. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

В республике ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений большую часть дня будет слабым, умеренным – до 0-5 метров в секунду. При грозе не исключены порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +15-20°. Днем столбики термометров покажут +28-33°.

Накануне по Башкирии прошел штормовой ветер. Больше всего от него пострадал город Туймазы: стихия срывала крыши с домов и повредила автомобили.