Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на 27 июня

В середине дня столбики термометров покажут 33 градуса жары
В воскресенье, 27 июня, в Башкирии сохранится жаркая и душная погода. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.
В республике ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений большую часть дня будет слабым, умеренным – до 0-5 метров в секунду. При грозе не исключены порывы до сильного.
Температура воздуха ночью составит +15-20°. Днем столбики термометров покажут +28-33°.
Накануне по Башкирии прошел штормовой ветер. Больше всего от него пострадал город Туймазы: стихия срывала крыши с домов и повредила автомобили.