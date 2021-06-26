На ночной дороге в Башкирии 19-летний скутерист без прав въехал в корову – животное погибло

фото: ГИБДД РБ

В Караидельском районе Башкирии минувшей ночью, с 25 на 26 июня, 19-летний скутерист врезался в корову. Животное погибло, сообщили в ГИБДД республики.

ДТП случилось на втором километре автодороги Новоянсаитово-Караидель. Уфимец на скутере Stels протаранил корову, которая вышла на проезжую часть. В результате происшествия молодой человек с различными травмами попал в больницу, а животное скончалось.

По данным Госавтоинспекции, скутерист не имел водительских прав, а его транспорт не был зарегистрирован.