Минздрав Башкирии: наличие антител к COVID-19 – не повод для отказа от вакцинации

Вакцинацию стоит пройти даже при наличии антител в организме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве здравоохранения Башкирии заявили, что наличие антител к коронавирусу не является поводом для отказа от вакцинации. Выработанный после перенесенной инфекции иммунитет, говорят специалисты, не считается полноценным.

– Антитела […] с большой вероятностью выработаны на штамм осенне-зимнего вируса и на разные белки. Вакцина гарантирует выработку антител к S-белку, который является «ключом» к человеческой клетке. Антитела, которые вырабатываются после перенесенной инфекции, не всегда становятся эффективной защитой: если организм ослабленный, вирус обходит иммунные барьеры, – цитирует ведомство ГорОбзор.ру.

В Минздраве добавили, что прививка лишь усилит иммунитет и защитит от более опасных компонентов COVID-19.