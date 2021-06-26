Водолазы достали из реки Белой в Уфе труп утонувшего мужчины

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 26 июня, в Уфе на реке Белой в районе Северного автовокзала утонул 47-летний мужчина. Несчастный случай произошел на необорудованном пляже. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Информация об инциденте поступила в аварийную службу в 12:00. Как рассказали приятели погибшего, он отплыл далеко от берега, и его стало сносить течением. В какой-то момент горожанин скрылся под водой и не смог выплыть на поверхность.

Водолазы смогли найти тело утонувшего на глубине четырех метров – в 15-20 метров от берега. По предварительной информации спасателей, мужчина пошел в воду, находясь в пьяном состоянии.