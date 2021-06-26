На улице Набережной в Уфе перекрывают движение транспорта

фото: ufacity.info

В мэрии Уфы заявили о перекрытии улицы Набережной. Ограничение на проезд транспорта, по сообщению городской администрации, будет действовать с 18:00 26 июня по 7:00 27 июня. Поводом для этого стало «проведение мероприятия» – какого именно, не уточняется.

Горожане тем временем в соцсетях заявляют, что Набережная – в том числе и спуск к ней с конгресс-холла – уже перекрыта сотрудниками ГИБДД. Уфимцы жалуются, что такси не может подъехать к пристани, и людям приходится подниматься в гору при 30-градусной жаре.