Самый популярный возраст для вступления в первый брак – 20-29 лет

В Башкирии за 2020 год 128 местных жительниц вышли замуж, не дождавшись совершеннолетия. По юношам статистика более скромная – брак со своими возлюбленными заключили всего девять молодых людей. Об этом сообщил Башстат в своем пресс-выпуске, посвященном Дню молодежи.

– Самый популярный возраст для вступления в первый брак – 20-29 лет. В прошлом году в этом возрасте первый раз зарегистрировали свои отношения 8992 молодых человека и 9154 девушки.

Всего в течение прошлого года свадьбу сыграли порядка 18 тысяч пар. Среди молодежи, к которой в России относят граждан от 14 до 35 лет, отношения зарегистрировали 14,3 тысячи мужчин (74,6% от общего числа браков) и почти 15,1 тысячи женщин (78,4%).