Следователи озвучили свою версию гибели мужчины при взрыве газового баллона в Уфе

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии начал проверку в Уфе по факту гибели мужчины при взрыве газового баллона. Инцидент произошел на территории пункта сбора металлолома в северной части города сегодня утром, 26 июня.

– Житель Уфы […] решил разрезать газовый баллон, однако, при резке произошел его хлопок без последующего горения, в результате мужчина получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался на месте. Находящийся рядом его знакомый также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, – озвучили предварительную версию следствия в правоохранительном ведомстве.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. СК также назначил судмедэкспертизу.