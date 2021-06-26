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Происшествия26 июня 2021 12:50

Следователи озвучили свою версию гибели мужчины при взрыве газового баллона в Уфе

На месте происшествия работают сотрудники СК и полицейские
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: СК РБ

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии начал проверку в Уфе по факту гибели мужчины при взрыве газового баллона. Инцидент произошел на территории пункта сбора металлолома в северной части города сегодня утром, 26 июня.

– Житель Уфы […] решил разрезать газовый баллон, однако, при резке произошел его хлопок без последующего горения, в результате мужчина получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался на месте. Находящийся рядом его знакомый также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, – озвучили предварительную версию следствия в правоохранительном ведомстве.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. СК также назначил судмедэкспертизу.