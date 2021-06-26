Место происшествия // фото: МЧС РБ

Сегодня, 26 июня, в 11 часов утра при взрыве газового баллона в Уфе погиб мужчина, еще один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Баллон взорвался при проведении резательных работ на пункте сбора металлолома, который находится на улице Петергофской в Калининском районе. Рядом с местом происшествия находится автотехцентр.

Спасатели уточнили, что хлопок не привел к возгоранию. После взрыва стоявший поблизости мужчина скончался на месте происшествия. Еще один человек получил травмы и сейчас находится в больнице.