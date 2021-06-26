COVID-19 в Башкирии на 26 июня: 125 заразились, трое скончались

Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 581 человека

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 125 человек. Последний раз столь высокий прирост зараженных фиксировался 15 марта. С начала пандемии в республике зарегистрировано 40 791 случай инфицирования. Об этом 26 июня сообщил региональный оперштаб.

Всего от COVID-19 вылечились 38467 жителей Башкирии, 78 из них выздоровели в течение последних 24 часов.

Скончался от коронавируса 581 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще трое пациентов.

Последних данных о вакцинации оперштаб не опубликовал. По состоянию на 25 июня в республике привились более 360 тысяч жителей.

Напомним, Радий Хабиров перенес введение новых ковидных ограничений на 5 июля. Такое решение было принято в связи с нехваткой вакцины в регионе.