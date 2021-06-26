Сильный штормовой ветер в башкирском городе сорвал крышу здания администрации

фото: "БашДТП" // Telegram

Вчера, 25 июня, местам по Башкирии прошелся сильный штормовой ветер. Больше всего стихия разгулялась в городе Туймазы – там порывами сорвало крышу административного здания, также повреждения получили три автомобиля.

Как рассказали в МЧС республики, максимальной скорости – 28 метров в секунду – ветер достиг в период с 16:10 по 16:25. За эти 15 минут шторм повредил 20 квадратных метров кровли Управления образования и сорвал со здания лист рубероида. От ветра пострадали и крыши трех частных домов на общей площади в 60 квадратных метров.

– [Повредилась] кровля производственного здания на общей площади 80 кв.м., в котором расположены кондитерская и автомобильная мойка, […] на работе объектов торговли не повлияет, – добавили в МЧС.

фото: МЧС РБ

Жертвами стихии также стали три автомобиля, припаркованные вблизи поврежденных зданий. Машины получили вмятины и царапины после попадания в них частей оторвавшейся крови.

фото: МЧС РБ

Погибших и пострадавших нет. Сейчас аварийные службы проводят восстановительные работы.