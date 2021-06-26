Суд приостановил работу крупнейшей в Уфе лесоперерабатывающей компании

Предприятие не смогло пройти проверку пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июня Октябрьский районный суд Уфы на 90 дней приостановил работу крупнейшей в городе лесоперерабатывающей компании ООО «Уральский лес». Поводом для этого стало нарушение требований пожарной безопасности, сообщает УФССП по Башкирии.

– В апреле 2021 года на предприятии из-за нарушений требований безопасности произошел пожар. Проверка деятельности ООО «Уральский лес» органами госпожнадзора выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, что поставило под угрозу жизнь и здоровье работников, – озвучили подробности в надзорном ведомстве.

Суд поручил предприятию «в срочном порядке» устроить нарушения и выплатить работникам зарплату за простой по вине работодателя. Если компания решит проблемы с пожарной безопасностью до истечения 90 дней и обратится в суд, ее деятельность может возобновиться досрочно. В случае нарушения запрета менеджменту «Уральского леса» будет грозить уголовная ответственность.