На участке улицы Авроры в Уфе перекрыто движение транспорта

фото: ufacity.info

Сегодня, 26 июня, городские службы Уфы перекрыли движение транспорта на участке улицы Авроры. Ограничение введено в районе дома №17, напротив которого находится остановка «Институт глазных болезней». Мера будет действовать до 20:00 27 июня. Затем вплоть до 7 июля перекрытой останется только четверть проезжей части.

Как пояснили в мэрии, ограничение введено в связи с оборудованием дождевой канализации для строящейся детско-юношеской спортивной школы по гимнастике. Учреждение возводится на пересечении улиц Авроры и Рабкоров. Открыть его планируют в конце текущего года.

– В период производства ремонтных работ на два дня будет изменена схема движения общественного транспорта, а также приостановлено движение троллейбусов, – передали в администрации Уфы.