В Уфе возле пляжа «Солнечный» извлекли из воды труп мужчины

Фото: управление по гражданской защите

Управление по гражданской защите проинформировало, что в Уфе сегодня, 25 июня, утонул местный житель. По сообщению спасателей, он погиб, купаясь вместе со своими друзьями. В ведомстве сообщили, что это произошло в Кировском районе.

– сегодня в одном из самых опасных мест не только Кировского района, но и столицы – выше пляжа «Солнечный», расположенного на реке Белой, утонул мужчина. О произошедшем спасатели узнали от его друзей, которые не могли найти своего товарища ни в воде, ни на суше, – проинформировали в управлении.

Тело 38-летнего мужчины обнаружили на глубине полутора метров спустя час после пропажи. Спасти его не удалось.