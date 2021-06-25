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Происшествия25 июня 2021 17:19

Уфимец после ссоры с женой грозился взорвать многоэтажный дом

Семейный скандал завершился силовым штурмом
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств

В Уфе местный житель после ссоры с женой грозился взорвать многоэтажный дом. Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Супружеская пара скандалила у себя в квартире в одной из высоток, расположенных на улице Максима Горького. В пылу конфликта мужчина стал кричать о том, что взорвет дом. Через несколько минут после угрозы силовики уже штурмовали жилище разгоряченного горожанина через окно.

Как рассказали в МВД Башкирии, сотрудники правоохранительных органов задержали уфимца. Его доставили на допрос в отдел полиции. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.