Уфимец после ссоры с женой грозился взорвать многоэтажный дом

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств

В Уфе местный житель после ссоры с женой грозился взорвать многоэтажный дом. Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Супружеская пара скандалила у себя в квартире в одной из высоток, расположенных на улице Максима Горького. В пылу конфликта мужчина стал кричать о том, что взорвет дом. Через несколько минут после угрозы силовики уже штурмовали жилище разгоряченного горожанина через окно.

Как рассказали в МВД Башкирии, сотрудники правоохранительных органов задержали уфимца. Его доставили на допрос в отдел полиции. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.