В 2022 году в Башкирии достроят новый изолятор временного содержания

фото: МВД РБ

К 30 сентября 2022 года в башкирском городе Стерлитамаке будет завершено строительство межрайонного изолятора временного содержания. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

Как пояснили в ведомстве, изначально госконтракт на возведение объекта был заключен с подрядчиком еще в апреле прошлого года. Спустя несколько месяцев стало понятно, что компания не успеет достроить здание ИВС вовремя – и тогда МВД Башкирии расторгло договор в одностороннем порядке и назначило новое торги.

Итоги второго аукциона были подведены в мае текущего года. 14 числа правоохранительное ведомство заключило контракт с другой стройфирмой на 163 млн рублей. Напомним, изолятор возводится на федеральные деньги в рамках оборонного заказа. В проект входит не только здание для содержания задержанных, но и вольер, КПП и гараж-стоянка.