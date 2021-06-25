Мэр Уфы Сергей Греков назвал причину долгого тления свалки за городом

фото: МЧС РБ

В воскресенье, 20 июня, на мусорном полигоне в селе Новые Черкассы под Уфой произошел пожар. Воспламенение на свалке стало причиной распространения едкого химического запаха на улицах башкирской столицы. Огонь был ликвидирован в течение суток, подавить тление аварийные службы смогли только спустя два дня. Мэр Уфы Сергей Греков пояснил, почему на ликвидацию последствий пожара ушло столько времени.

– Воспламенение начало быстро распространяться. Погода этому способствовала: был сильный ветер и жаркая погода. В течение одних суток мы ликвидировали прямое горение и в течение двух – дым. Так долго, потому что очаг пламени ушел вниз, и нам приходилось его очень долго проливать, – рассказал Греков на профильном брифинге.

По словам градоначальника, сейчас угроза нового воспламенения исключена. Мэр выразил надежду, что «данный случай больше не повторится».

Напомним, ранее в Минэкологии заявили, что в воздухе Уфы зафиксировано превышение нормы загрязняющих веществ. По данным ведомства, это связано не только с мусорным полигоном, но и с деятельностью промышленных предприятий на севере города.