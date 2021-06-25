За день в воздухе Уфы зафиксировано превышение норм сразу по пяти загрязняющих веществам

Росприроднадзор пообещал проверить предприятия на севере города

В воздухе Уфы 24 июня было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации хлороформа, изобутанола, сероводорода, азота оксида и углерода оксида. Специалисты провели замеры после того как в ночь с 23 на 24 июня жители шести районов города пожаловались на сильный химический запах и смог. Как пояснили в Минэкологии, население продолжает направлять обращения в оперативно-диспетчерскую службу министерства и Управление гражданской защиты.

– Анализ показывает, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, от которых может распространиться загрязнение на всю территорию города и прилегающие районы, являются ряд объектов в северной промзоне Уфы, – отметили в Минэкологии.

В ведомстве добавили, что «весомый вклад в загрязнение» воздуха внесли два пожара и тление на мусорном полигоне в поселке Черкассы Уфимского района. Именно после этих инцидентов количество обращений граждан на загазованность в городе «увеличилось в разы».

Министерство экологии заявило, что не имеет права проверять предприятия в северной части города. Такие меры может принимать Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Минэкология «неоднократно направляло» в федеральное ведомство «письма о сложившейся неординарной ситуации в городе Уфе, а также о зафиксированных превышениях». Всего ведомство направило 17 подобных обращений. Письма шли и в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

Межрегиональное управление Росприроднадзора в итоге отчиталось о принимаемых мерах. Надзорный орган начал процедуру по привлечению к административной ответственности за нарушение требований законодательства при эксплуатации мусорного полигона и возгорании отходов. Кроме того, на предприятиях в северной части башкирской столицы будут проведены внеплановые проверки.