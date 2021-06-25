3-летняя девочка из Башкирии сорвалась с окна на пятом этаже

Девочка выжила. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии

В башкирском городе Нефтекамске 3-летняя девочка выпала с окна на пятом этаже многоквартирного дома. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас Следственный комитет республики проводит проверку по факту происшествия.

– Вечером 23 июня 3-летняя девочка, оставшись одна в комнате, залезла на подоконник, открыла окно и, облокотившись на москитную сетку, выпала из него вместе с сеткой. В результате ребенок получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, – передели в правоохранительном ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать детали инцидента. По итогам проверки СК примет процессуальное решение. В ведомстве родителей призвали ответственно подходить к обеспечению безопасности детей.

Для того чтобы обезопасить детей от подобных несчастных случаев необходимо:

- осуществлять надлежащий контроль за своими детьми и не оставлять их одних без присмотра при проветривании помещений. Никакое укрепление москитной сетки не убережет ребенка от падения;

- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы дети не могли самостоятельно забраться на подоконник;

- нельзя разрешать своим детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений;

- установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем не несколько сантиметров.