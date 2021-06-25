В Уфе вырастет стоимость проезда на одном из автобусных маршрутов

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В Уфе стоимость проезда на автобусном маршруте №208 вырастет на пять рублей. Машины этого рейса курсируют между тремя районами города – Инорсом, Черниковкой и Сипайлово. Об изменении тарифа со ссылкой на перевозчика Конофи Миназова сообщили в администрации башкирской столицы.

Цена поездки на автобусах 208-го маршрута увеличится с 20 до 25 рублей 23 июля. Причем касается это как наличного, так и безналичного расчета. При оплате единой транспортной картой «Алга» никаких скидок не предусмотрено.