COVID-19 в Башкирии на 25 июня: 122 заразились, 84 выздоровели, четверо скончались

От коронавируса в Башкирии скончались 578 человек

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 40 666 случаев коронавируса. Суточный прирост инфицированных составил 122 человека. Об этом 25 июня сообщил региональный оперштаб.

Выздоровели от COVID-19 за сутки еще 84 жителя республики. За все время после лечения выписались 38 389 человек.

Число жертв инфекции продолжает расти: в течение прошедших 24 часов скончались еще четыре пациента, всего – 578.

Оба компонента вакцины от коронавируса получили более 360 тысяч жителей Башкирии.