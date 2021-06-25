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Общество25 июня 2021 9:42

Видео: в Башкирии из-за сильного ливня затопило ковид-госпиталь за 2,2 млрд рублей

Происходящее внутри засняли на камеру
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Стерлитамаке новый ковид-госпиталь за 2,2 миллиарда рублей затопило дождевой водой.

Необычное происшествие внутри здания засняли еще 23 июня – в этот день на некоторые части Башкирии обрушились сильные осадки. Ураганным ветром сносило крыши, а в некоторых районах даже выпал град. Не повезло и специальной больнице для больных коронавирусом в Стерлитамаке.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил ситуацию тем, что потоп образовался из-за сорванной ливневой трубы на потолке в коридоре больницы.

Потоп в ковид-госпитале в Стерлитамаке

- Пострадавших и жертв нет. Медицинская организация работает в прежнем режиме, - рассказал министр.

Напомним, что строительство ковид-госпиталя в Стерлитамаке завершили за 50 дней. Здание в 15 тысяч квадратных метров обошлось республике в 2,2 миллиарда рублей. Стерлитамакский филиал республиканской инфекционной больницы является почти полной копией ковид-госпиталя в Зубово.