Проезд по четырем улицам Уфы будет ограничен на два дня из-за первенства по велоспорту

Схема перекрытия // фото: ufacity.info

В Уфе 26 и 27 июня состоится первенство России по велоспорту-шоссе среди юниоров. Соревнования являются отбором на чемпионат Европы. В связи со спортивным мероприятием, которое состоится в северной части города, на четырех улицах будет частично ограничен проезд транспорта. Об этом предупредили в мэрии.

В период с 9:00 до 16:00 26 и 27 июня будут перекрыты следующие участки улиц:

– Тоннельная – от Интернациональной до Комарова;

– Комарова – от Тоннельной до Первомайской;

– Первомайская – от Комарова до Кольцевой;

– Кольцевая (нечетная сторона) – от Конституции до Первомайской (четная сторона).

Во время действия ограничений изменится схема движения общественного транспорта, а троллейбусы №№ 4, 15 ,22 не будут работать.