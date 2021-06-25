Житель Башкирии забил престарелого отца кирпичом и объявил его пропавшим без вести

Убийца отца находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Балтачевском районе Башкирии местный житель до смерти забил 80-летнего отца кирпичом, а потом объявил его пропавшим без вести. Об этом сообщило республиканское МВД.

45-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже отца в июне текущего года. По его словам, тот не появлялся дома около 10 дней: 30 мая он якобы уехал на велосипеде в неизвестном направлении, и с тех пор не выходил на связь.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же начали искать пенсионера и опрашивать соседей – те рассказали, что в семье исчезнувшего часто случались скандалы, поскольку у отца были претензии к ранее судимому сыну.

Через некоторое время в полицию обратилась сожительница сына пропавшего. Она сообщила о возможном убийстве пожилого мужчины и предполагаемом месте захоронения трупа. По ее наводке полицейские нашли тело пенсионера в лесу, в двух километрах от поселения, в котором он жил.

МВД передало материалы по данному факту в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело об убийстве. Вот как оно, по версии следствия, произошло.

30 мая во дворе семейного хозяйства между родственниками в очередной раз вспыхнул конфликт. Во время ссоры сын схватил отца за горло и повалил его на землю. Затем мужчина взял кирпич и несколько раз ударил им пенсионера по голове. В момент убийства сожительница злоумышленника находилась в доме и спала – крики и звуки борьбы ее не разбудили.

– Подозреваемый спрятал тело в мешок и загрузил его в машину. Позже, этим же днем, он сказал своей приятельнице, что ему необходимо вывести мусор в сторону леса. Именно там, он в одиночку закопал отца. После нескольких дней отсутствия пенсионера у женщины появились страшные догадки о том, что в закопанном мешке был свекр, – рассказали в МВД.

В Следственном комитете Башкирии добавили, что сын написал заявление в полицию о пропаже отца только тогда, когда по поводу него начал активно расспрашивать их общий знакомый.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Сотрудники угрозыска продолжают сопровождать уголовное дело.