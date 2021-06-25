Молодой мужчина на мопеде погиб при столкновении с легковушкой на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Благовещенском районе Башкирии при столкновении с легковушкой погиб молодой мужчина на мопеде. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось вечером 24 июня на 68 километре автодороги Уфа-Янаул. Водитель двухколесного транспорта, личность которого пока не установлена, врезался в попутную Honda Accord. За рулем автомобиля находился 57-летний житель Бураевского района.

– В результате аварии водитель мопеда, мужчина на вид 25-30 лет, скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, – передали в ГИБДД РБ.

За прошедшие сутки это единственный смертельный случай на дорогах Башкирии. В еще восьми автоавариях пострадали 11 человек.