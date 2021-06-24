Вот это поворот: жителям Башкирии запретят покупать спиртное в предстоящий выходной

27 июня в Башкирии нельзя будет купить алкоголь Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

27 июня в Башкирии нельзя будет приобрести спиртное из-за празднования Дня молодежи.

Об ограничениях на продажу спиртного жителям Башкирии напомнили в местном министерстве торговли. Предполагается, что в республике должны отмечать День молодежи на трезвую голову. В этом году праздник приходится на воскресенье, 27 июня. В этот день будет нельзя приобрести алкоголь на всей территории республики.

Примечательно, что за сутки до этого в Башкирии пройдут выпускные для одиннадцатиклассников. В этот день местные власти не стали вводить запрет на продажу спиртного. А вот жители Баймакского района все же не смогут приобрести алкоголь 26 июня – в этот день в районе будет проходить сабантуй.