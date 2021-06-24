В жуткой аварии с участием «КамАЗа» погиб водитель из Башкирии

Фото: МВД РБ

В Краснокамском районе Башкирии столкнулись «КамАЗ» и «тринадцатая». Подробностями аварии поделились сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

Вчера утром, 23 июня, на шоссе Дюртюли-Нефтекамск произошло встречное столкновение автомобиля ВАЗ-2113 и вахтового грузовика под управлением 55-летнего мужчины. 33-летний житель Нефтекамска, который был за рулем легковушки, к сожалению, погиб прямо на месте аварии.

Как сообщили сотрудники башкирской дорожной полиции, в настоящее время по происшествию идет разбирательство.

Напомним, 22 июня в Баймакском районе Башкирии водитель легковушки погиб при ДТП с фурой. Как рассказали в Госавтоинспекции, погибший не имел водительских прав.