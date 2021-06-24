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Общество24 июня 2021 17:54

Моргенштерна заметили на отдыхе с женой и тещей

Об этом сообщил в своих социальных сетях Ростислав Мурзагулов
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Популярного рэпера Моргенштерна заметили на отдыхе вместе с близкими родственниками. Бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов рассказал об этом в своих социальных сетях.

– Взрослеет! Еще недавно так угорал надо мной, когда я ему прогнозировал серьезность, а теперь в гости ходит с женой, мамой, тещей и тестем. Кайфует – исключительно от общения, употребляет – только легкие напитки и крайне умеренно. Мне вот интересно, теперь у него и музыка повзрослеет, как у Face? Любопытно, что он будет писать через пару лет взрослой жизни? И станет ли взрослее его аудитория? – сообщил Мурзагулов.

Напомним, в начале июня председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов ушел со своего поста после откровенной фотосессии с молодой возлюбленной. Свое решение он мотивировал тем, что власть и политика теперь ему совершенно не подходят.