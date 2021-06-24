Часть улицы Мустая Карима в Уфе перекроют восемь часов

Красной линией отмечен участок улицы, на котором закроют проезд транспорта // фото: Яндекс.Карты

В Уфе 25 июня проезд транспорта на участке улицы Мустая Карима закроют на восемь часов – с 12:00 до 20:00. Движение будет ограничено на отрезке от Чернышевского до Коммунистической.

Как пояснили в городской администрации, проезжая часть улицы будет перекрыта в связи с проведением образовательного интерактивно-практического проекта «Арт-академия». Мероприятие проходит 24 и 25 июня на площадке «Арт-квадрата».

В мэрии уфимцев и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут.