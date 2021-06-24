Жару, дождь и грозу обещают синоптики в Башкирии

В Башкирии на фоне жары днем пройдет небольшой дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на завтра, 25 июня.

Ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер переменных направлений к обеду местами может усилиться с 5-10 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +14-19° (по востоку похолодает до +9°), днем ожидается +28-33°.

В МЧС Башкирии также предупредили, что в темное время суток и в первые часы после восхода солнца на дорогах может возникнуть туман. Видимость в нем сократится до 500-1000 метров. Кроме того, местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность.