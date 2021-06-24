Городам и районам Башкирии предлагают самим решать, как ограничивать скорость электросамокатов

Парламент продолжает работу над ограничениями по использованию электросамокатов Фото: Иван МАКЕЕВ

Башкирский парламент продолжает работу над введением ограничений для пользователей электросамокатов. Вчера, 23 июня, на заседании Госсобрания-Курултая соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Одно из главных предложений инициаторов нормы – ограничение скорости электросамокатов в населенных пунктах до 10 километров в час. С такой идеей согласились не все депутаты. Часть из них полагает, что скорость стоит повысить до 15-20 километров в час. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что право на введение того или иного скоростного режима можно предоставить муниципалитетам

– Регулировать скоростной режим на уровне отдельных городов и районов, с учетом имеющейся инфраструктуры и интенсивности движения, возможно, более эффективно. Исходя из такой детальной карты кикшеринговые компании смогут изменить настройки самокатов, и их скорость на определенных участках будет снижаться автоматически, – добавил председатель Госсобрания.

Напомним, помимо введения скоростного режима, парламент республики намерен запретить передвижение на электросамокатах двух и более человек и их использование детьми до 14 лет (без присмотра родителей). Кроме того, по задумке инициаторов законпроекта, водители данного вида транспорта должны носить шлемы, а в темное время суток – светоотражающую одежду.