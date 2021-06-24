Хоккеист «Салавата Юлаева» рассказал, чем отличаются игры в КХЛ и НХЛ

В прошлом сезоне Воробьев провел за «Салават Юлаев» всего 33 матча Фото: Рустем АХУНОВ

Центрфорвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев рассказал о разнице в матчах КХЛ и НХЛ.

В уфимский клуб Воробьев пришел из НХЛ, где играл в «Philadelphia Flyers». В прошлом сезоне хоккеист по объективным причинам не смог показать хороший результат. В конце декабря 2020 года он получил серьезную травму в матче с «Автомобилистом» он получил серьезную травму колена и не смог вернуться на лед в сезоне КХЛ 2020/2021. За 33 матча он заработал 13 очков.

В интервью порталу «Russia Hockey» Михаил рассказал о разнице в матчах КХЛ и НХЛ.

- В России более тактический и оборонительный хоккей, много контроля шайбы, передач. За океаном практически все играют в давление, прессингуют, - говорит Воробьев.