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Общество24 июня 2021 18:31

Хоккеист «Салавата Юлаева» рассказал, чем отличаются игры в КХЛ и НХЛ

Михаил Воробьев отметил агрессивность матчей в Северной Америке
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В прошлом сезоне Воробьев провел за «Салават Юлаев» всего 33 матча

В прошлом сезоне Воробьев провел за «Салават Юлаев» всего 33 матча

Фото: Рустем АХУНОВ

Центрфорвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев рассказал о разнице в матчах КХЛ и НХЛ.

В уфимский клуб Воробьев пришел из НХЛ, где играл в «Philadelphia Flyers». В прошлом сезоне хоккеист по объективным причинам не смог показать хороший результат. В конце декабря 2020 года он получил серьезную травму в матче с «Автомобилистом» он получил серьезную травму колена и не смог вернуться на лед в сезоне КХЛ 2020/2021. За 33 матча он заработал 13 очков.

В интервью порталу «Russia Hockey» Михаил рассказал о разнице в матчах КХЛ и НХЛ.

- В России более тактический и оборонительный хоккей, много контроля шайбы, передач. За океаном практически все играют в давление, прессингуют, - говорит Воробьев.