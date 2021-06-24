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Общество24 июня 2021 13:54

Полиция задержала ритуальщика, наживавшегося в Башкирии на памятниках ветеранам ВОВ

Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 2 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РФ

фото: МВД РФ

Полиция Башкирии задержала мошенников, наживавшихся на памятниках ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в МВД России.

В течение полутора последних лет организованная преступная группа подавала в республиканский военный комиссариат поддельные документы об изготовлении и установке памятников на могилах ветеранов. Прикрываясь благой целью, они получали компенсацию расходов на эти услуги – деньги выплачивались из федерального бюджета.

– Владелец частного ритуального предприятия и его сообщники располагали данными об умерших и захороненных ветеранах и оформляли фиктивные заявки от имени их несуществующих родственников. При этом использовались фотографии надгробий, обработанные на компьютере с помощью графического редактора, – пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В распоряжении полиции есть информация как минимум о 110 мошеннических случаях. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 2 млн рублей.

Узнав о проверке со стороны правоохранительных органов, владелец ритуального салона на скорую руку начал изготавливать памятники ветеранам. Но поскольку у него не было данных о местах их захоронения, он установил плиты на могилах других людей, параллельно повредив надгробия.

Следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело о мошенничестве.