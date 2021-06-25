Власти Башкирии рассказали, что именно отремонтируют в уфимском Госцирке

Фото: Рустем Ахунов

Масштабная реконструкция здания уфимского цирка обойдется в баснословную сумму – более 1,5 млрд рублей. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве культуры Башкирии. Деньги на ремонт должны выделить из федерального бюджета, а откроют цирк к 450-летнему юбилею башкирской столицы. Так что же сделают на эти деньги?

В Минкульте Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что в ходе ремонта строители полностью заменят крышу аварийного здания, заменят витражи и окна, двери и зрительские кресла, отремонтируют полы и внутренние ворота. Во время масштабной реконструкции уфимского Госцирка будут полностью заменены инженерные сети – электричество, водопровод, вентиляция, канализация и кондиционеры. Везде поставят новые счетчики, смонтируют систему дымоудаления и установят пожарную сигнализацию.

Кроме того, в здании отремонтируют фасад и благоустроят прилегающую территорию. Также по проекту в Госцирке создадут все необходимые условия для посещения представлений инвалидами-колясочниками.